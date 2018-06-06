Популярное приложение оказалось очень опасным. Удалите его скорее

Все приложения для Android, позволяющие играть в популярную игру Fortnite, оказались фальшивыми и вредоносными. С помощью этих приложений их создатели могут похищать персональную информацию со смартфонов.

Речь идет, в частности, о данных банковских карт владельцев зараженных устройств, пишет Android Police.

Поддельные приложения с игрой Fortnite можно найти в Google Play по соответствующему запросу. Кроме того, их реклама демонстрируется в роликах на сайте YouTube.

Стоит отметить, что официальной версии Fortnite для Android в настоящее время не существует. Игра, представляющая собой симулятор выживания, доступна для Microsoft Windows, macOS, iOS, а также для приставок Xbox One и PlayStation 4. В компании Epic Games, разрабатывающей Fortnite, подчеркивают, что все сообщения о выходе Android-версии игры, кроме официальных, являются фальшивкой.