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Популярное приложение оказалось очень опасным. Удалите его скорее

06.06.2018,  
13:28
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Все приложения для Android, позволяющие играть в популярную игру Fortnite, оказались фальшивыми и вредоносными. С помощью этих приложений их создатели могут похищать персональную информацию со смартфонов.

Речь идет, в частности, о данных банковских карт владельцев зараженных устройств, пишет Android Police.

Поддельные приложения с игрой Fortnite можно найти в Google Play по соответствующему запросу. Кроме того, их реклама демонстрируется в роликах на сайте YouTube.

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Стоит отметить, что официальной версии Fortnite для Android в настоящее время не существует. Игра, представляющая собой симулятор выживания, доступна для Microsoft Windows, macOS, iOS, а также для приставок Xbox One и PlayStation 4. В компании Epic Games, разрабатывающей Fortnite, подчеркивают, что все сообщения о выходе Android-версии игры, кроме официальных, являются фальшивкой.

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