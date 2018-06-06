Проверки объектов с массовым пребыванием людей продлятся до конца июля

Срок проверок объектов с массовым пребыванием людей продлен до 30 июля. После в правительство будет представлен отчет о результатах, рассказал директор департамента надзорной дельности МЧС Ринат Еникеев.

Проверки начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Пожар, который начался 25 апреля, унес жизни 60 человек, из них 41 - дети. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас в нем фигурируют 10 человек.

При этом сообщалось, что количество фигурантов может увеличиться. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, по чьей вине произошла трагедия.

