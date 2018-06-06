Разведка ДНР сообщила о переброске украинских С-300 к Мариуполю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 в район южного участка линии соприкосновения у Мариуполя. Согласно данным разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в задачи расчетов входит отработка боевых задач, включая нанесение ударов по надводным объектам.

"Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (с 2016 года поселок называется Никольское. - Прим. "РГ") дивизиона ЗРК С-300", - цитирует Донецкое агентство новостей заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

В среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что украинские силовики укрепляют свои позиции в нескольких районах у линии соприкосновения, а также проводят их маскировку.