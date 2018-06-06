Празднование Дня России перенесут с Тверской в парки Москвы

Празднование Дня России перенесут с Тверской улицы в парки Москвы по просьбе ФИФА. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"У нас подготовлена достаточно обширная программа, которая будет проходить как на городских территориях, так и в парках, - заявил глава департамента.- По просьбе коллег из ФИФА, мы перенесли празднование с ул.Тверская и усилили эту программу в округах. Соответственно, все то, что запланировано, оно никуда не уходит, оно будет в парках".

Праздничные мероприятия фестиваля "День России. Московское время" пройдут 11 и 12 июня в Парке Победы, Сокольниках, Кузьминках, Измайловском, Бабушкинском и Царицынском парках.

Напомним, ранее стало известно об отмене перекрытий Тверской улицы: ее, прилегающие переулки, Охотный ряд и Моховую улицу планировали закрыть для автомобилей с 10 по 13 июня.