Спасатели предупредили о заморозках в Подмосковье

Мороз до минус двух градусов ожидается в Подмосковье в ночь на четверг, 7 июня. Об этом жителей региона предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, которая сослалась на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Согласно прогнозу погоды, в ночные и утренние часы в четверг по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус двух до нуля градусов", - приводит заявление МЧС ТАСС.

Спасатели предупредили, что в условиях заморозков необходимо быть особенно внимательными участникам дорожного движения. В частности, водителям необходимо снизить скорость и избегать резких маневров.