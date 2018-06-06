В Смоленске ВАЗ влетел в группу пешеходов на тротуаре

Три человека пострадали в результате аварии на перекрестке улицы Кирова и проспекта Гагарина в Смоленске, сообщили в региональном УМВД.

В 12.15 при повороте направо ВАЗ-2109 столкнулся с Audi, затем вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора у "зебры". Пострадали три человека: двухлетняя девочка, ее 32-летняя мама и 36-летняя женщина. С различными травмами они доставлены в больницу.

"Девяткой" управлял 23-летний парень, он не пострадал. Полицейские начали проверку обстоятельств аварии.