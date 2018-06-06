В Тамбове пенсионерка погибла из-за упавшей ветки

Тамбовские следователи выясняют обстоятельства гибели 76-летней женщины, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Пенсионерка погибла 5 июня в середине дня - в это время над Тамбовом бушевала гроза. Женщина шла по улице Николая Вирты, когда на нее упала оторванная порывом ветра крупная ветка ясеня.

Очевидцы вызвали скорую помощь, через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

- Наши сотрудники обследовали место происшествия. Дерево зеленое, не сухое. Тем не менее следователи устанавливают организацию, обслуживающую этот участок улицы, опрошены свидетели. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Елена Кярсна.