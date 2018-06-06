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06.06.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тамбове пенсионерка погибла из-за упавшей ветки

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовские следователи выясняют обстоятельства гибели 76-летней женщины, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области
В Нижнем Тагиле юноше на голову упал фрагмент балкона

Пенсионерка погибла 5 июня в середине дня - в это время над Тамбовом бушевала гроза. Женщина шла по улице Николая Вирты, когда на нее упала оторванная порывом ветра крупная ветка ясеня.

Очевидцы вызвали скорую помощь, через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

- Наши сотрудники обследовали место происшествия. Дерево зеленое, не сухое. Тем не менее следователи устанавливают организацию, обслуживающую этот участок улицы, опрошены свидетели. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Елена Кярсна.

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