Начались выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури"

Сегодня начались выплаты возмещения вкладчикам хабаровского банка "Уссури", у которого 25 мая Центробанк отозвал лицензию. Агентство по страхованию вкладов сообщает, что прием заявлений и выдача компенсаций будут проводиться определенным на основании конкурса банком-агентом в течение года.

Для удобства клиентов с 6 по 15 июня в отделениях банка, осуществляющих выплаты, будет увеличено время работы. Подробнее об этом можно узнать на сайте Агентства.

Отметим, что по закону свои деньги вкладчики могут получить в любой момент, пока будет идти процесс ликвидации. Но срок выплат для конкретного вкладчика может быть продлен, если он не обратится за компенсацией в назначенное время по уважительной причине. Такие обстоятельства определены частью 2 статьи 10 закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Напомним, если сумма со всех счетов вкладчика не превышает 1,4 миллиона рублей, он может полностью получить ее в виде страхового возмещения. В остальных случаях деньги возвращаются в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Кстати



За выплатой страхового возмещения могут обратиться более восьми тысяч бывших клиентов "Уссури". Общая сумма компенсаций составит около 4,3 миллиарда рублей.