Видео: В супермаркете Казани обрушились пол и потолок

В казанском супермаркетепроизошло обрушение пола и потолка, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан. Снятое камерами внутреннего наблюдения и очевидцами видео происшествия появилось в Сети.

Инцидент произошел на улице Дежнева. В торговом зале магазина просел пол, в подсобке также обрушилась часть потолка. Сработала пожарная сигнализация, посетители и сотрудники торговой точки сразу же покинули супермаркет.

- Ничего серьезного там не произошло. К нам даже вызов не поступал. Соответственно, спасатели туде не выезжали, - рассказал руководитель пресс-центра республиканского ГУ МЧС Андрей Родыгин.

На месте просишествия работают муниципальные службы, причины ЧП выясняются.