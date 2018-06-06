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06.06.2018,  
10:33
Текст: Антон Валагин

Вуз в Пензе вооружили "Искандером"

Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения получил пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Фото: YouTube
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Вуз готовит первых в России специалистов по обслуживанию и ремонту ОТРК "Искандер", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Курсанты изучают все агрегаты машин, их тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты ремонта. Занятия с разными учебными группами проходят ежедневно в специальной аудитории.

ОТРК "Искандер" предназначен для поражения важных целей: командных пунктов, комплексов ПВО-ПРО. Использование двух типов ракет, полет на большой скорости по непредсказуемым траекториям значительно затрудняют их перехват. Дальность стрельбы до 500 километров делают "Искандер" уникальным оружием с широкими возможностями.

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Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
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