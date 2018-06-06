В Красноярске мужчина выставил на продажу свою жизнь

Необычное объявление появилось на одном из интернет-аукционов. Его автор предлагает "купить жизнь в Красноярске". Расстаться со своей он решил в связи с переездом в другой город.

Цена за такой лот выставлена неожиданно невысокая - 6,8 миллиона рублей. Во столько продавец оценил возможность занять его место в краевом центре.

В Красноярске у него были двухкомнатная квартира, гараж, автомобили Volkswagen и Hyundai, действующее кафе на территории спорткомплекса и дача. Ничего из этого он решил не брать с собой, а передать все оптом покупателю, желающему поселиться в Красноярске.

Продавец заверил, что объявление не шутка и все объекты действительно продаются.