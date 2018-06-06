Из горбольницы Нальчика при пожаре эвакуировали 50 человек

Рано утром в среду в городской клинической больнице Нальчика вспыхнул пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного корпуса больнице в помещении прачечной. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в Центре управления в кризисных ситуациях ведомства в 4:10 утра.

На место происшествия направлено 11 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС региона.

- По прибытию на место пожара было установлено, что на втором этаже, в помещении прачечной горят постельные принадлежности на площади два квадратных метра. В 04:30 пожар был полностью потушен. Пострадавших и погибших нет, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Со второго этажа спасатели эвакуировали 50 человек - 42 больных и 8 сотрудников больницы. В ведомстве уточнили, что тяжелобольных среди пациентов не было.