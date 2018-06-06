Беларусь готова строить объекты под ключ в Вологодской области

Беларусь готова предложить Вологодской области не только современные автобусы, троллейбусы и электробусы, но и "финансовые схемы, которые позволили бы облегчить нагрузку ее на бюджет". Такую перспективу для кооперации предложил сегодня глава белорусского правительства на встрече с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.

Андрей Кобяков дал понять, что в Минске с пониманием относятся к потребности области обновить парк коммунального транспорта и готовы "самым серьезным образом в этом поучаствовать". Причем республика может предложить проекты, по которым техника выйдет на городские трассы в российском регионе "сразу после подписания соответствующих контрактов", подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что белорусские специалисты участвовали в строительстве объектов, в том числе социальной сферы, на территории Калужской, Псковской, Калининградской областей, Республики Коми. Такое сотрудничество может быть налажено и с Вологодской областью. "Мы опробовали такую форму, как строительство под ключ, и считаем, что она может иметь хорошую перспективу", - добавил глава правительства РБ.

Беларусь заинтересована развивать взаимодействие в сфере сельского хозяйства и производственной кооперации. По словам Кобякова, реализация проектов в различных сферах поможет сбалансировать товарооборот - для Беларуси сальдо торговли с Вологодской областью пока отрицательное, признал премьер.

Олег Кувшинников в свою очередь отметил, что во время нынешнего визита в Беларусь намечены планы по развитию производственной кооперации и интеграции, увеличению внешнеторгового оборота. Делегация российского региона посетила международную выставку "Белагро-2018", экспонаты которой, по его мнению, "уникальны для СНГ".