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06.06.2018 16:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Казанский собор в Петербурге оденут в леса почти на год

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Государственная административно-техническая экспертиза Северной столицы выдала разрешительную документацию на установку фасадных лесов для проведения ремонтно-реставрационных работ Казанского собора. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, работы планируется завершить 15 мая 2019 года. Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция заказчика".
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Напомним, в позапрошлом году Казанский собор оказался вовлечен в скандальную историю с реставрацией его знаменитой колоннады, созданный под в впечатлением от архитектуры собора святого Петра в Ватикане. Тогда градозащитники забили тревогу и заявили, что колонны просто покрасили светлой краской, причем сделали это крайне неаккуратно. Впрочем, главный архитектор реставрационных работ Марк Коляда заявил, что это не краска, а специальное известковое покрытие, призванное предохранить от разрушения пудожский туф, из которого сработаны колонны, а также вернуть ему первоначальный цвет, поскольку за долгие годы колоннада сильно потемнела из-за копоти.

Кроме того, оформлен ордер на установку лесов для реставрации фасада католического храма святой Екатерины на Невском проспекте (которая также должна завершиться к 15 мая) и согласованы строительные леса на "Училищном доме имени Петра Великого" на Петроградской набережной и "Доме Безобразовой" возле Сенной площади.

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