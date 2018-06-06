Казанский собор в Петербурге оденут в леса почти на год

Государственная административно-техническая экспертиза Северной столицы выдала разрешительную документацию на установку фасадных лесов для проведения ремонтно-реставрационных работ Казанского собора. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, работы планируется завершить 15 мая 2019 года. Заказчиком выступает СПб ГКУ "Дирекция заказчика".

Напомним, в позапрошлом году Казанский собор оказался вовлечен в скандальную историю с реставрацией его знаменитой колоннады, созданный под в впечатлением от архитектуры собора святого Петра в Ватикане. Тогда градозащитники забили тревогу и заявили, что колонны просто покрасили светлой краской, причем сделали это крайне неаккуратно. Впрочем, главный архитектор реставрационных работ Марк Коляда заявил, что это не краска, а специальное известковое покрытие, призванное предохранить от разрушения пудожский туф, из которого сработаны колонны, а также вернуть ему первоначальный цвет, поскольку за долгие годы колоннада сильно потемнела из-за копоти.

Кроме того, оформлен ордер на установку лесов для реставрации фасада католического храма святой Екатерины на Невском проспекте (которая также должна завершиться к 15 мая) и согласованы строительные леса на "Училищном доме имени Петра Великого" на Петроградской набережной и "Доме Безобразовой" возле Сенной площади.