Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года

Отряд Северного флота начал экспедицию на архипелаге Новая Земля. Военнослужащие планируют повторить маршрут экспедиции 1883 года.

Как рассказал "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, тогда в суровое путешествие отправился врач Мало-Кармакульской полярной станции Леонид Гриневецкий на собаках. Это было в апреле-мае 1883 года. И он сумел впервые в истории пересечь Южный остров архипелага. Современные военные повторят этот маршрут. Они пройдут его приблизительно за двадцать суток.

На Новую землю отряд доставили военно-транспортные самолеты Ил-76. Они сделали пять рейсов. Перевезли около тридцати военнослужащих, среди которых контрактники, прошедшие специальную подготовку по действиям в суровых арктических условиях, и технику. На аэродроме Рогачево из Ил-76 выгрузили армейские снегоходы А-1, гусеничные плавающие бронетранспортеры ДТ-10П "Витязь". А еще экипировку, необходимое оборудование и провиант.

За первый день отряд преодолел 64 километра. Протяженность же всего маршрута - 850 километров. Всего запланированы восемь стоянок, привалы на которых продлятся от двух до пяти суток.