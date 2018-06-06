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06.06.2018,  
18:14
Текст: Светлана Цыганкова

Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Отряд Северного флота начал экспедицию на архипелаге Новая Земля. Военнослужащие планируют повторить маршрут экспедиции 1883 года.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как рассказал "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, тогда в суровое путешествие отправился врач Мало-Кармакульской полярной станции Леонид Гриневецкий на собаках. Это было в апреле-мае 1883 года. И он сумел впервые в истории пересечь Южный остров архипелага. Современные военные повторят этот маршрут. Они пройдут его приблизительно за двадцать суток.

На Новую землю отряд доставили военно-транспортные самолеты Ил-76. Они сделали пять рейсов. Перевезли около тридцати военнослужащих, среди которых контрактники, прошедшие специальную подготовку по действиям в суровых арктических условиях, и технику. На аэродроме Рогачево из Ил-76 выгрузили армейские снегоходы А-1, гусеничные плавающие бронетранспортеры ДТ-10П "Витязь". А еще экипировку, необходимое оборудование и провиант.

За первый день отряд преодолел 64 километра. Протяженность же всего маршрута - 850 километров. Всего запланированы восемь стоянок, привалы на которых продлятся от двух до пяти суток.

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