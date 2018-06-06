В Петербурге из-за задымления на ЕГЭ эвакуировали 228 школьников

Из петербургской школы эвакуировали учеников и педагогов: сразу в нескольких аудиториях во время ЕГЭ по русскому языку задымились компьютеры.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь комитета по образованию Даниил Борисов, никто из детей и учителей не пострадал. Людей вывели из здания всего за несколько минут.

В момент происшествия в школе 228 одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ по русскому языку.

После консультации с представителями Рособрнадзора в государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга приняли решение не продолжать экзамен, а перенести его на другую дату. Она уже определена - ученики сдадут ЕГЭ по русскому языку 26 июня, в резервный день.

Стоит отметить, что в момент происшествия в школе еще никто из одинадцатиклассников сдать бланки с ответами не успел. По предварительным данным, причиной задымления компьютеров в учебных классах стал скачок напряжения.