Астраханский губернатор подарил свой билет на ЧМ ветерану футбола

Астраханские чиновники приняли решение подарить свои билеты на чемпионат мира по футболу известным астраханским спортсменам. Им были выделены билеты оргкомитетом FIFA "Россия-2018", однако губернатор Астраханской области Александр Жилкин и министр спорта региона Максим Фидуров распорядились подарком по-своему.

- Будет правильнее, если на главное футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене, - заявил Александр Жилкин.

Таким образом удача бесплатно увидеть выступления сборных России и Англии выпала четырем астраханцам. Свой пригласительный губернатор лично передал ветерану футбола Александру Данилову - бывшему игроку "Волгаря", который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 годы. После восемь лет он работал в тренерском штабе. Александр Данилов посетит матч-открытие в столичных "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравией 14 июня.

Еще два билета достались игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Это лучший игрок МФК "Южный" Калбали Мурсалов и лучший вратарь чемпионата из клуба "Барсы" Сергей Марчуков. Спортсмены увидят матч Англия-Тунис, который пройдет в Волгограде 18 июня.

Четвертый бесплатный билет подарили лучшему бомбардиру чемпионата Астраханской области по футболу Владиславу Шульгину. В этом сезоне нападающий забил восемь мячей в ворота соперников.Он отправится в Волгоград на матч Япония-Польша.