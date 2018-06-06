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06.06.2018 11:20
Проект: В регионах

Астраханский губернатор подарил свой билет на ЧМ ветерану футбола

Текст: Елена Мелихова
Астраханские чиновники приняли решение подарить свои билеты на чемпионат мира по футболу известным астраханским спортсменам. Им были выделены билеты оргкомитетом FIFA "Россия-2018", однако губернатор Астраханской области Александр Жилкин и министр спорта региона Максим Фидуров распорядились подарком по-своему.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

- Будет правильнее, если на главное футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене, - заявил Александр Жилкин.

Фото: Официальный сайт губернатора Астраханской области
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Таким образом удача бесплатно увидеть выступления сборных России и Англии выпала четырем астраханцам. Свой пригласительный губернатор лично передал ветерану футбола Александру Данилову - бывшему игроку "Волгаря", который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 годы. После восемь лет он работал в тренерском штабе. Александр Данилов посетит матч-открытие в столичных "Лужниках" между сборными России и Саудовской Аравией 14 июня.

Еще два билета достались игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Это лучший игрок МФК "Южный" Калбали Мурсалов и лучший вратарь чемпионата из клуба "Барсы" Сергей Марчуков. Спортсмены увидят матч Англия-Тунис, который пройдет в Волгограде 18 июня.

Четвертый бесплатный билет подарили лучшему бомбардиру чемпионата Астраханской области по футболу Владиславу Шульгину. В этом сезоне нападающий забил восемь мячей в ворота соперников.Он отправится в Волгоград на матч Япония-Польша.

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