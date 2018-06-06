Глава Крыма предложил создать концепцию Русского мира

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что стране жизненно необходима четко сформулированная концепция Русского мира как мировоззренческой модели. Об этом он заявил в Крыму на пленарном заседании IV Ливадийского форума на тему "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

- Эта концепция должна найти свое отражение на законодательном уровне, получить всестороннюю политическую, правовую, финансовую, информационную поддержку государства. На реализацию этой концепции должны работать чиновники на всех уровнях,- считает Сергей Аксенов.

Также он предложил организовать литературные экскурсии по Крыму для российских и зарубежных школьников во время каникул.

В свою очередь, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко напомнила, что в майском указе президент России поставил задачу создать культурно-образовательные и музейные центры во всех регионах страны.

- Считаю, что было бы правильно один из первых таких культурных центров открыть в Крыму, - сказала Матвиенко.

