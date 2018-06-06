Новости

МЧС сообщило об угрозе обрушения в горящем здании в Москве 20:34
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений" 20:20
В Минске изучают возможность создания Ассоциации здоровых городов 20:19
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины 20:05
В вагонах-ресторанах поездов ЧМ-2018 ограничат крепость алкоголя 20:00
Негосударственные пенсионные фонды получили 11 кураторов от ЦБ 19:39
Роскосмос впервые установил на "Союзе" видеокамеру для съемки 19:34
ЦБ закрепит в законе формат сделки при инсайде и манипулировании 19:20
На трассах под Севастополем ограничили скорость движения 19:12
МИД упрекнул ОБСЕ в двойных стандартах из-за оценки выборов президента РФ 19:06
Петербургские депутаты попросили вернуть в город "косы" и "поля" 19:00
В минздраве ДНР оценили состояние комбаты "Спарты" 18:53
В Москве появится музей русского языка 18:41
СБ ООН принял первое за три года заявление по Украине 18:35
В Саратовской области из лагеря эвакуировали почти двести детей 18:31
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года 18:14
В Саратове создадут первый в мире робот-экзоскелет нового поколения 18:10
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с немецкими коллегами 18:08
Витебск готов к фестивалю искусств "Славянский базар" 18:00
Владимир Мединский вручил госнаграды деятелям культуры 17:57
В Смоленске ВАЗ влетел в группу пешеходов на тротуаре 17:46
В МЧС назвали три версии пожара в казанском ТЦ "Порт" 17:45
СМИ сообщили о госпитализации Диего Марадоны 17:40
Спасатели предупредили о заморозках в Подмосковье 17:27
Из-за пожара в центре Москвы перекрыто движение 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 19:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На трассах под Севастополем ограничили скорость движения

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

На подъездах к Севастополю со стороны Ялты и Бахчисарая скорость движения транспорта ограничили до 20-50 километров в час. Приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликован на сайте городского правительства.

Фото: depositphotos.com
В Севастополе суд отменил штраф ГИБДД по материалам дорожных камер

В документе сказано, что ограничения вводятся, чтобы повысить безопасность дорожного движения и предотвратить ДТП, а также для реализации концепции нулевой смертности на дорогах.

На автодороге 67 К-01 Ялта - Севастополь ограничения вводятся начиная от Ласпи на протяжении 32 километров. На 10 участках за пределами города максимальная скорость движения будет снижена до 50 километров в час, еще на двух - до 70 и 30 километров в час. В городской черте по этой дороге можно будет ехать не быстрее 40 километров в час.

Автомобилистам, которые направляются из Симферополя и Бахчисарая, под Севастополем придется дважды сбросить скорость до 50 километров в час. В Инкермане на протяжении двух километров скорость движения ограничена до 40 километров в час, а на опасном участке длиной 150 метров - до 20 километров в час. Далее, на подъезде к Севастополю скорость будет ограничена до 60 километров в час и местами - до 40.

В декабре 2017 года власти Севастополя заявили, что в регионе поставлена цель снизить число погибших на дорогах до нуля. Для этого планировалось совершенствовать дорожную инфраструктуру и снизить разрешенную скорость движения в городе до 50 километров в час.

Главное сегодня

РФ изучает вопрос о подаче иска к США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий
МИД: Заявление СБ ООН подтолкнет Киев к выполнению "минских соглашений"
Бондарев: Россия может производить Ан-124 без помощи Украины
ЦБ допустил сохранение санкций против РФ в ближайшие три года
Командир батальона ДНР "Спарта" попал в реанимацию после ДТП