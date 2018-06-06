На трассах под Севастополем ограничили скорость движения

На подъездах к Севастополю со стороны Ялты и Бахчисарая скорость движения транспорта ограничили до 20-50 километров в час. Приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры опубликован на сайте городского правительства.

В документе сказано, что ограничения вводятся, чтобы повысить безопасность дорожного движения и предотвратить ДТП, а также для реализации концепции нулевой смертности на дорогах.

На автодороге 67 К-01 Ялта - Севастополь ограничения вводятся начиная от Ласпи на протяжении 32 километров. На 10 участках за пределами города максимальная скорость движения будет снижена до 50 километров в час, еще на двух - до 70 и 30 километров в час. В городской черте по этой дороге можно будет ехать не быстрее 40 километров в час.

Автомобилистам, которые направляются из Симферополя и Бахчисарая, под Севастополем придется дважды сбросить скорость до 50 километров в час. В Инкермане на протяжении двух километров скорость движения ограничена до 40 километров в час, а на опасном участке длиной 150 метров - до 20 километров в час. Далее, на подъезде к Севастополю скорость будет ограничена до 60 километров в час и местами - до 40.

В декабре 2017 года власти Севастополя заявили, что в регионе поставлена цель снизить число погибших на дорогах до нуля. Для этого планировалось совершенствовать дорожную инфраструктуру и снизить разрешенную скорость движения в городе до 50 километров в час.