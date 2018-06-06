В Крыму комплексы С-400 и "Панцирь" отразили "ракетный удар"

В Крыму проходят учения с зенитными ракетными и береговыми комплексами. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

В частности, зенитные ракетные комплексы С-400, "Триумф" и "Панцирь" отразили ракетный удар с моря. Береговые комплексы "Бал" и "Бастион" "уничтожили" корабли противника, с воздуха по морским целям нанесли удары истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Вадим Астафьев также сообщил, что совместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота стартовали во вторник в Южном военном округе под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В учениях принимают участие около шести тысяч военнослужащих, задействовано около 100 самолетов и вертолетов.

Как сообщалось ранее, в этом году противовоздушная оборона Крыма будет доукомплектована дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Этот комплекс предназначен для защиты гражданских и военных объектов от нападения с воздуха.