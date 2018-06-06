В Сочи при обрушении скейт-парка пострадали дети

В Сочи в результате обрушения перегородки скейт-парка пострадали дети. В настоящее время площадку закрыли.

Информация о ЧП появилась в социальных сетях. Как выяснилось, инцидент произошел вчера вечером. По словам очевидцев, трое подростков упали с высоты в 2,5 метра из-за частичного обрушения конструкции. Сегодня же поступил комментарий и от властей города.

- Экстрим-площадка на Курортном проспекте была отреставрирована в июне 2016 года. Тогда проводился текущий ремонт, но сегодня уже есть необходимость проведения капитального. К качеству проведенных в 2016 году работ у наших технических служб претензий не было, но, как известно, занятие экстремальными видами спорта подразумевает очень быстрый технический износ оборудования, - объяснили в сочинской мэрии.

По данным администрации курорта, детей доставили в больницу, их осмотрели врачи. Ребята получили легкие ушибы. Травм, требующих госпитализации и оказания серьезной медицинской помощи, у них не было выявлено.