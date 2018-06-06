Жителей Ростова предупредили о грозе с градом и ураганом

В Ростовской области региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение о надвигающейся грозе с градом и шквалистым усилением ветра.

По данным МЧС, стихия обрушится на регион и Ростов-на-Дону вечером шестого июня.

"По территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 метров в секунду", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, дождевые стоки могут привести к подтоплению Привокзальной площади в Ростове-на-Дону и ряду улиц Пушкинской, Стадионной, Нансена, Малиновского, Всесоюзной, Шоссейная и Буденновского проспекта.

В связи с ухудшением погоды коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы. Граждан просят соблюдать осторожность, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.