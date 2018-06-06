В Югре увеличили финансирование программ по борьбе с экстремизмом

Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе очередного заседания межведомственной комиссии Югры по противодействию экстремистской деятельности.

Общественные и молодежные организации Сургута активно работают над гармонизацией этноконфессиональных отношений и профилактикой экстремизма. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

- Перед нами стоит очень серьезная задача - сосредоточить усилия органов власти, институтов гражданского общества на реализации государственной национальной политики России в нашем автономном округе, - отметила губернатор региона.

При этом Наталья Комарова выделила основные направления работы.

Так, в числе первых она назвала информационное противодействие распространению идеологии экстремизма в Югре, необходимость оказания методической помощи органам местного самоуправления в организации этой работы. Глава региона обратила внимание на необходимость разработки модельной муниципальной программы в сфере гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, включающей лучшие практики в данной области.

Еще одно направление, которое выделила губернатор Югры, - обучение представителей и лидеров молодежных, национальных общественных объединений, религиозных организаций тому, как можно грамотно противодействовать распространению религиозного радикализма, пропагандировать идеи межнационального и межконфессионального согласия.

Как подчеркнула Наталья Комарова, важным является развитие потенциала молодежи, его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма. Наталья Комарова нацелила ответственных на необходимость распространения в Югре лучших практик по реализации стратегии государственной национальной политики.

- В 2018 году предлагается провести региональный конкурс глав городских и сельских поселений "Лучшая муниципальная практика в сфере реализации государственной национальной политики". - Условия конкурса и само его проведение не должны быть формализованными. Это должен быть конкурс настоящих материалов. На этом фоне появится возможность установить более справедливые критерии эффективности муниципальных программ, - констатировала губернатор.

Кроме того, Наталья Комарова обратила внимание, что механизм предоставления субсидий муниципалитетам для реализации государственной национальной политики, профилактики экстремизма в Югре впервые был использован в региональной государственной программе. Благодаря этому объем финансирования муниципальных программ увеличился на 19 миллионов рублей.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры