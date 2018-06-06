В Нижнем Тагиле юноше на голову упал фрагмент балкона

В Нижнем Тагиле в доме на улице Газетная частично обвалился балкон, бетонный фрагмент которого упал на голову молодому человек. Следственный комитет Свердловской области инициировал по факту несчастного случая проверку.

Инцидент случился накануне. У пострадавшего юноши 1999 года рождения врачи диагностировали поверхностную рану головы. С сильным кровотечением его на "скорой" госпитализировали в местную больницу - сейчас его жизни ничто не угрожает.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) сотрудников организации, которая обслуживает этот дом", - сообщает пресс-служба регионального СК.