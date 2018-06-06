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06.06.2018,  
16:55
Текст: Светлана Цыганкова

Новейшую боевую машину пехоты "Курганец" покажут на "Армии-2018"

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Новейшую боевую машину пехоты "Курганец" покажут на форуме "Армия-2018". Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, производитель готов представить новейшую машину на базе средней гусеничной платформы "Курганец-25".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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Боевая машина пехоты, разработанная концерном "Тракторные заводы", предназначена для транспортировки личного состава. В основе ее модульный принцип конструкции, что значительно упрощает и удешевляет создание новых машин и их обслуживание. Двигатель и силовая установка расположены в передней части, сзади - десантный отсек и аппарель, которая дает возможность десантироваться военнослужащим под прикрытием корпуса "Курганца". Экипаж - три человека, десантное отделение рассчитано на восьмерых военнослужащих. Их защищает комбинированная броня машины, которая состоит из стали и керамики.

На вооружении БМП "Курганец" - 30-мм автоматическая пушка 2А42 с селективным боепитанием - боезапас 500 снарядов, 7,62-мм пулемет ПКТМ - две тысячи патронов, две пусковые установки ПТРК "Корнет". Боевой модуль может управляться как наводчиком и командиром машины, так и самостоятельно вести обстрел объекта за счет современных компьютерных технологий. БМП оборудована и камерами наблюдения за окружающей обстановкой.

"Курганец" будет экспонироваться на форуме "Армия-2018" на открытой площадке.

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