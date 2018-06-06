Россия будет бесплатно учить детей белорусских дипломатов

Пока что иностранные граждане не могут обучаться в заграншколах МИД России за счет средств федерального бюджета. Но исключение будет сделано для Беларуси. Госдума ратифицировала соглашение об этом.

Согласно документу, детей сотрудников представительств республики Беларусь будут бесплатно обучать в заграншколах российского МИД. Документ был подписан на правительственном уровне 15 августа прошлого года.

В пояснительной записке говорится, что возможность дается с целью сохранения и развития отношений, сложившихся в рамках Союзного государства.

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин рассказал депутатам, что соглашение может коснуться примерно ста белорусских детей, которые должны ежегодно проходить обучение в заграншколах в 35 странах.

Реализация соглашения не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, поскольку будет осуществляться за счет тех доходов, которые получает в результате своей деятельности МИД России.