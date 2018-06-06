Самый жестокий некролог шокировал пользователей Сети

Пользователь с ником @RandBallsStu разместил в Twitter фотографию необычного некролога, опубликованного в местной газете. Его содержание удивило владельцев аккаунтов.

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda — Stu (@RandBallsStu) 5 июня 2018 г.

Судя по тексту, некролог в память о жительнице Миннесоты Кэтлин Демлоу написали ее дети. В нескольких абзацах авторы уместили рассказ о жизни женщины, а также свое отношение к ней. Сначала была описана информация о том, что она родилась в 1938 году в Вабассо, а в 1957 году вышла замуж за Денниса Демлоу и родила двоих детей - Джину и Джея. А затем тон повествования немного сменился.

"В 1962 году она забеременела от брата своего мужа, которого звали Лайла Демлоу, и переехала в Калифорнию. Она бросила своих детей Джея и Джину, далее их воспитывали в Клементсе ее родители, мистер и миссис Шунк".

Последний абзац некролога особенно поразил читателей.

"Она умерла 31 мая 2018 года в Спрингфилде и предстанет перед Высшим судом. Джей и Джина не станут по ней скучать и ясно осознают, что этот мир стал лучше без нее".

Пост оценили более 118 тысяч человек. Комментаторы признались, что их шокировал такой мрачный взгляд на жизнь Кэтлин Демлоу.

This is why you need to stay on good terms with your children. — Ken Carriker (@coolbreeze2444) 5 июня 2018 г.

"Вот почему нужно оставаться в хороших отношениях со своими детьми".

It seems their father also abandoned them. Why didn't he raise his own children? Sad story — Eileen Garron (@momdad131) 5 июня 2018 г.

"Похоже, что отец тоже бросил их. Почему они не растили своих детей? Грустная история".

Having a parent abandon you ain't good for you. — Name cannot be blank (@g111y) 5 июня 2018 г.

"Это очень тяжело, когда родители отказывают от вас".

I kind of want to go to that funeral. — Joe Schmit (@JoeSchmitKSTP) 5 июня 2018 г.

"Я бы хотел посетить ее похороны".