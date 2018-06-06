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06.06.2018 04:45
Рубрика: В мире

В госдепе прокомментировали возможную встречу Асада и Ким Чен Ына

Потенциальная возможность встречи президента Сирии Башара Асада с лидера КНДР Ким Чен Ына вызывает обеспокоенность в США. Об этом заявила представитель госдепартамента.

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"Я не думаю, что эта (встреча) была бы полезной, однако мы не можем подтвердить, что она точно состоится", - сказала дипломат журналистам. "Думаю, мы бы были обеспокоены", - отметила сотрудница внешнеполитического ведомства.

Ранее газета "Нодон синмун" сообщила, что Асад намерен посетить Северную Корею и встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном. Cоответствующее заявление сирийский политик сделал во время церемонии вручения верительной грамоты новым послом КНДР в САР, передает ТАСС.

Напомним, 12 июня в Сингапуре должна состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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