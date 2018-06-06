В Японии морпех США на машине переехал бездомного. Об этом сообщает издание "Санкэй симбун".

Инцидент произошел в городе Урума. В момент трагедии пожилой японец спал прямо на обочине дороги. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Сержант морской пехоты, находившийся за рулем авто, проходит службу на американской военной базе Кэмп-Хансен. Молодому человеку 24 года. Мужчина рассказал полицейским, что нажал на педаль тормоза, однако не успел предотвратить случившееся.

В настоящее время местные правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.