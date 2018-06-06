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06.06.2018 18:53
Рубрика: В мире

В минздраве ДНР оценили состояние комбаты "Спарты"

Командир боевого подразделения "Спарта" Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога, который во вторник попал в ДТП, пребывает в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

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"Состояние стабильно тяжелое. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - цитирует сообщение пресс-службы минздрава ДНР РИА Новости.

О том, что Жога попал в ДТП и госпитализирован ранее сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Жога, известный под позывным "Воха", возглавил батальон "Спарта" в 2016 году после смерти предыдущего командира и основателя подразделения Арсена Павлова с позывным "Моторола". 

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