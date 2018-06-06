В сирийском Хомсе восстановили нефтеперерабатывающий завод

В сирийском городе Хомс не без помощи российских специалистов восстановили местный нефтеперерабатывающий завод. Сейчас началась его реконструкция.

"Россия поставляет нам реагенты, необходимые для производства топлива. В частности, катализаторы гидроочистки", - рассказал гендиректор предприятия Али Тарраф. Он отметил, что боевики разрушили трубопроводы, по которым нефть поступала с месторождений на востоке Сирии, а также из Ирака.

По данным ТАСС, ежедневно в провинцию Хомс возвращаются сотни людей. Решается вопрос с их трудоустройством. А вот в провинции Эр-Ракка, которую освобождали коалиционные силы во главе с США, ситуация совершенно иная. Там и речи не идет о восстановлении промышленных объектов. Улицы и дома начинены взрывоопасными предметами.