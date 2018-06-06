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06.06.2018,  
13:26
Текст: Светлана Цыганкова

В США придумали "третью руку" для тяжелого оружия

Исследовательская лаборатория Армии США придумала устройство, которое помогает военнослужащим держать тяжелое оружие.

Фото: Michael Tsay / wikimedia.org
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По словам одного из авторов устройства Дэна Бэкли, "третья рука" не нуждается в батареях, имеет малый вес и равномерно распределяет нагрузку вооружения. В действии ее можно увидеть на видео, которое сняли в Исследовательской лаборатории, также информацию о разработке разместили в группе в соцсетях.

Устройство изготовлено из углепластика. Весит около 1,4 килограмма. Одним концом оно крепится к поясу военнослужащего, другим - к винтовке или пулемету. В случае необходимости руки солдата вообще могут быть свободны. Как сообщили специалисты, в настоящее время "третья рука" проходит полевые испытания.

По информации издания N+1, над подобным устройством исследователи работают уже несколько лет. В 2017 году проводили пилотное исследование прототипа "третьей руки" с креплением для автоматов весом 3,4 килограмма. Оно было успешным. Бойцы оценили устройство, с помощью которого можно снизить усталость рук. Инженеры доработали "третью руку" для пулеметов весом от 10 до 12,5 килограмма.

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