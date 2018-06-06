Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.06.2018,  
11:00
Текст: Алексей Иванов

Видео: Какую пулю может остановить армейский шлем

Американский видеоблогер испытал на прочность армейский кевларовый шлем PASGT (Personnel Armor System for Ground Troops), принятый на вооружение в США начале 1980-х и до сих пор используемый некоторыми подразделениями.

Фото: Shmelin / wikimedia.org
В США раскрыли секрет эффективности автомата Калашникова

Сначала зрителям был предложен не самый реалистичный сценарий стрельбы по шлему из нескольких винтовок рычажного действия, которые в современных боестолкновениях не применяются. Мощность зарядов при этом шла по нарастающей.

Патрон 22-го калибра (5,6 миллиметра) броню ожидаемо не пробил, пуля просто отскочила. Следующий за ним патрон .38 Smith & Wesson Special (9 миллиметров) уже нанес шлему серьезные повреждения, будь на месте манекена живой человек, он получил бы сильнейший удар в голову. Впрочем, насквозь пуля не прошла. То же самое касается и патрона Magnum .357 Special. А вот следующий за ним .44 Magnum с задачей уже справился.

Напоследок автор ролика вернул зрителей к реальности и испытал шлем на прочность выстрелом из автомата Калашникова - без шансов для брони. Что уж говорить про крупнокалиберную снайперскую винтовку Баррет М-107 с патроном 12,7 миллиметра: она "прошила" три шлема насквозь.

Отметим, что само действие в ролике начинается с 03:38, начало можно спокойно пропустить.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Вуз в Пензе вооружили "Искандером" 10:33
Видео: В Беларуси создали летающий гранатомет 05.06.2018
БМП-2 превратили в истребитель танков 04.06.2018
испытания
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 05.06.2018
БДК "Иван Грен" завершил государственные испытания 04.06.2018
Большой десантный корабль Балтфлота вышел на испытания после ремонта 31.05.2018
стрелковое оружие
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Дивизион "Панцирь-С1" усилит оборону Крыма с воздуха 05.06.2018
В американских автоматах нашли опасный дефект 04.06.2018
На плакате НАТО появился солдат с Калашниковым 04.06.2018