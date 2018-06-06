Витебск готов к фестивалю искусств "Славянский базар"

Северная столица Беларуси, как ее любят называть сами жители Витебска, уже морально готова к традиционно феерическому и многоголосному "базарному дню". Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске", традиционно встречающий гостей в середине июля, ожидает и в этом году только молодых вокалистов из 21 страны. Об этом рассказал в пресс-центре БЕЛТА директор этого национального триумфа искусств Александр Сидоренко.

Главным на фестивале с 1992 года был и остается конкурс исполнителей эстрадной песни. В разное время членами жюри были музыканты из разных стран. На первом конкурсе в жюри входил и Владимир Мулявин - создатель и первый руководитель легендарного белорусского ВИА "Песняры".

Участие в этом состязании вокалистов, по мнению организаторов, всегда большая удача. А интерес к "базарному дню" из года в год только нарастет, подчеркнул Александр Сидоренко. За месяц до его официального открытия, уточнил он, продано и забронировано более 60 тысяч билетов. Фестиваль искусств пройдет в этом году с 12 по 16 июля, а дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.

Гала-концерт открытия XXVII Международного фестиваля искусств будет посвящен Году малой родины, сообщила главный режиссер гала-концерта открытия фестиваля, Марина Романовская. А, по словам директора фестиваля, вся программа этого года поражает богатыми творческими открытиями. "Есть проекты, которые пользуются популярностью из года в год, например, программа "Золотой хит". В ней выступают лучшие исполнители и звучат исключительно хиты. Билеты на этот концерт разлетаются в первые дни продаж. Большой популярностью пользуются и концерты, посвященные композиторам. Интересна молодежная программа "Ритмы лета", популярны концерты открытия и закрытия фестиваля. Мгновенно раскупаются билеты и на театральные проекты", - раскрыл коммерческую кухню администратор.

Кстати, представитель РБ на конкурсе "Евровидение-18" ALEKSEEV, по словам Марины Романовской, тоже примет участие в концерте открытия фестиваля. По ее мнению, "это очень колоритный, очень перспективный артист, с большим вкусом". Сидоренко поддержал коллегу и добавил, что у вокалиста большой потенциал. Это было видно уже в прошлом году, когда он участвовал на фестивале. Приятно, что в Витебске загораются новые звезды. Здесь "выступают молодые исполнители, которых мало кто знает, а впоследствии они становятся лидерами сезона. Например, группа NaviBand, которая через пару лет после выступления на "Славянском базаре" тоже представляла страну на "Евровидении". Есть артисты, у которых сразу заметен потенциал, мне кажется ALEKSEEV - один из таких", - резюмировал Сидоренко, добавив, что певец, представлявший Беларусь в Португалии, будет участвовать в двух программах - в концерте открытия и программе "Ритмы лета".

Исторический перекресток торговых путей на реке Витьба, давший название городу, сохранил в своей памяти богатую родословную, включая великую княгиню Ольгу и живописца ушедшего столетия - Марка Шагала. А сегодня "Славянский базар в Витебске", утверждают его инициаторы, притягивает на фестиваль искусства творческих людей из различных стран, которые стремятся, благодаря духовному общению, найти путь к универсальному языку взаимопонимания и мира.