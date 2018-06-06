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06.06.2018,  
12:02
Текст: Алексей Брусилов

За что российские БМП-3 ценят в Южной Корее

БМП-3 российского производства активно использует армия Южной Кореи в ходе своей боевой подготовки. В Сети появилось изображение этой боевой машины пехоты вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной K1ARV. Военнослужащие отрабатывали навыки транспортировки поврежденной техники.

Как известно, в ходе учений "трешки" наряду с основными боевыми танками Т-80У и Т-80УК изображают подразделения условного противника.

Южнокорейские военные очень высоко отзываются о БМП-3. Особенно их впечатляют сведенные вместе 100-мм, 30-мм пушки и 7,62-мм пулемет.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
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Система управления огнем также на должном уровне. Она включает в себя прицел "Весна-К" с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели. Благодаря этому наводчик-оператор может поражать врага в любое время суток. Дальность обнаружения бронетехники составляет 6,5 км, а ее распознавания - до 4,5 км.

Наличие управляемого ракетного вооружения позволяет уничтожать танки на дистанциях в 5,5 км.

Необходимо отметить, что южнокорейские БМП-3 прошли небольшую модернизацию - на них установили радиостанции местного производства и видеокамеры наблюдения.

Поставки этих бронемашин из России начались в 1996 году. В настоящее время, по разным оценкам, их парк насчитывает около 70 штук. Как ожидается, эта техника начнет выводиться из войск после 2020 года.

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