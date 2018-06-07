К 1 июля проводить удаленную идентификацию будут 200 отделений банков

К 1 июля, когда заработает закон об удаленной идентификации, пройти процедуру (сдать биометрические образцы, чтобы затем через интернет открыть вклад), можно будет в 200 отделениях 7-8 банков, рассказала директор департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова на вопрос "РГ". К концу года к системе подключатся все банки.

На Международном финансовом конгрессе Банк России и "Ростелеком" (оператор биометрической платформы) на примере Почта Банка впервые показали, как будет выглядеть клиентский путь к удаленной идентификации.

Сначала нужно посетить один из банков, подключенных к системе, для снимка лица и записи голоса (надо прочесть надпись на экране), затем предстоит регистрация в выбранном мобильном банке, откуда система перенаправит клиента на портал госуслуг для идентификации. При успешной идентификации клиент снова попадает в мобильный банк и, наконец, оформляет вклад.