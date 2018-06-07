Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера

Британский актер Бенедикт Камбербэтч дал интервью своей коллеге и соотечественнице Клэр Фой в рамках проекта журнала Variety под названием Actors on Actors, в котором известные представители киноиндустрии говорят друг с другом на равных, задают интересующие их вопросы и делятся профессиональным и зрительским опытом.

Камбербэтч рассказал о своем детстве и о том, что профессия родителей оказала большое влияние на формирование его круга интересов. Несмотря на недюжинные усилия, которые Ванда Вентхам и Тимоти Карлтон приложили, чтобы дать сыну хорошее образование и открыть перед ним путь в "осмысленные профессии" (юриста, врача или преподавателя), он все равно решил последовать их примеру. Во всех своих начинаниях актер до сих пор считает самой главной мотивацией дать родителям возможность испытать гордость за себя и позволить им в очередной раз убедиться, что их усилия не пропали даром.

Говоря о своих последних проектах, Камбербэтч подробно рассказал о работе над экранизацией пяти новелл Эдварда Сент-Обина о Патрике Мелроузе, которые в настоящее время транслируются каналами Showtime и Sky Atlantic. В этом замечательном мини-сериале 41-летний актер не только сыграл главного героя, но и самолично принял участие в качестве продюсера, и последнее амплуа ему очень понравилось. Его воодушевила возможность донести до широкой аудитории важность работы, в создание которой он, наряду с большой командой создателей и разработчиков, вложил много сил.

Кроме того, он сообщил, что хотел бы попробовать себя и в качестве режиссера. За внушительное количество лет нахождения на переднем краю съемочного процесса ему захотелось погрузиться в его суть и снять какой-нибудь фильм без своего участия. Понимая всю сложность этого ремесла, он хотел бы начать с чего-то небольшого, что бы могло сгодиться в качестве пробы пера. Камбербэтч также сообщил, что предпочел бы на время сосредоточиться на игре в театре - помимо смены видов деятельности это могло бы позволить ему более полноценно участвовать в семейной жизни и проводить больше времени со своими маленькими детьми.

Отдельной темой, одинаково волнующей как Клэр Фой, так и ее собеседника, стало соотношение между публичным и частном в жизни людей, в силу работы вынужденных быть частью светской жизни. И если это удается каким-то образом нормировать, ограничиваясь обязательными мероприятиями, то избежать влияния вездесущих цифровых технологий и гаджетов куда сложнее. Оба в свое время решили ограничить свое присутствие в интернете электронной почтой. Клер Фой имела опыт годичного присутствия в Фейсбуке, который, по ее собственному свидетельству, принес ей больше вреда, чем пользы.

Что же касается Камбербэтча, он посетовал на всеобщую манию делать селфи, которая становится в современном мире чем-то вроде "виртуального рукопожатия". Учитывая повсеместную распространенность этого феномена, с его присутствием, судя по всему, придется считаться, но самого актера эта тенденция не перестает обескураживать. Повстречай он сам, например, Пола МакКартни, он бы воспользовался представившейся возможностью, чтобы задать какой-нибудь из давно назревших вопросов, связанных с творчеством музыканта, и уж точно не ринулся бы с ним фотографироваться. Но жизнь есть жизнь, и человек ее непосредственный участник - подытожил Камбербэтч.

