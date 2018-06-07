Лукашенко потребовал навести железный порядок в охране природы

Судя по характеру пожеланий, которыми напутствовал белорусский лидер нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля, президент крайне озабочен состоянием дел в этом важном лесотехническом комплексе, сообщает его пресс-служба.

"Ваша задача - прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок, ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира", - поручил президент 50-летнему Тертелю.

Жизненным богатством и даром страны назвал белорусскую природу Лукашенко. "Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Нашу природу и тот животный мир, с которым мы сегодня живем, надо сохранить. Поэтому и была создана эта инспекция", - подчеркнул руководитель страны.

Лукашенко скептически относится, как он высказался, к "кривотолкам", что, якобы, глава государства взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. "Я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, не скажешь, что Государственная инспекция - гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная", - подчеркнул президент. Он напомнил, что этот государственный орган создавался по его инициативе и на базе структур за счет их численности, чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и "не плодить лишних людей в погонах".

Он добавил, что с течением времени в инспекции стали забывать о своих главных обязанностях. "В борьбе с правонарушителями и браконьерами некоторые сами стали браконьерами. А если начальник - браконьер, система не сможет бороться против браконьеров", - резонно заключил президент. Поэтому он и был вынужден отстранить от занимаемой должности нескольких начальников инспекции и поручил подобрать человека жесткого, дисциплинированного - военного человека.

Александр Лукашенко обратил внимание, что инспекция охраны животного и растительного мира при президенте - особая структура, "военизированное подразделение, поэтому расхлябанности, недисциплинированности там быть не должно". Он выразил уверенность, что новый руководитель инспекции "не подведет и наведет порядок в этой системе".

Юрий Станиславович Тертель, по информации агентства, работал в органах внутренних дел РБ и проходил службу на различных должностях в пограничной службе. С января 2009 года по 2018 год был командиром войсковой части.