МВД Беларуси и РФ совместно обеспечивают общественный порядок на ЧМ-2018

Общественный порядок во время проведения в 11 городах России чемпионата мира по футболу обеспечивается в постоянном контакте правоохранительных служб Союзного государства, сообщил в четверг белорусский министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Как известно, в Министерстве внутренних дел РФ и городах, в которых проходят матчи, работают специальные ситуационные штабы. С каждым из них у белорусских правоохранителей уже налажен непосредственный контакт по поводу возможных конфликтных ситуаций с болельщиками, приводит слова министра БЕЛТА.

Он напомнил в этой связи, что российские паспорта болельщиков, которые дают право на безвизовый въезд, выезд и пребывание в РФ, начали применяться с 4 июня, за 10 дней до начала чемпионата, их действие будет прекращено 25 июля. Въезд иностранцев на территорию Беларуси будет осуществляться без виз по этим документам, а также по паспорту, который должен быть на руках у иностранного гражданина, до 15 июля, выезд - до 25 июля. "Пока болельщиками не допущено нарушений общественного порядка на территории Беларуси", - проинформировал Игорь Шуневич.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение по некоторым вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. В соответствии с документом, на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.