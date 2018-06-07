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Рубрика: В мире

Нелегал доставлял на военную базу в Нью-Йорке пиццу

Нелегальный мигрант из Эквадора задержан на военной базе Форт Гамильтон в Нью-Йорке. Мужчина по имени Пабло Вильявисенсио оказался доставщиком пиццы.

"Я принес еду на военную базу, и они (сотрудники иммиграционно-таможенной полиции США) задержали меня. Я уже бывал там до этого, всегда проходил внутрь, никаких проблем не возникало", - рассказал Пабло журналистам.

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Инцидент произошел в минувшую пятницу, передает РИА Новости. По словам задержанного мужчины, в тот день на входе дежурил другой охранник, который попросил дополнительные документы.

Представитель базы рассказал, что во время проверки обнаружился "действующий ордер от миграционной службы". В самой службе заявили, что эквадорец с 2010 года считается "беглым преступником". Тогда суд в США вынес постановление о выдворении иностранца.

Сейчас Вильявисенсио, у которого жена и двое детей, грозит депортация.

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