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07.06.2018,  
17:24
Текст: Николай Грищенко

Новейшую огнеметную систему "Тосочка" покажут на форуме "Армия-2018"

Демонстрация новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" состоится на форуме "Армия-2018". Новое оружие будет демонстрироваться в ходе закрытой части форума для военных атташе и представителей ВПК.

Как заявил РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, демонстрироваться специалистам будет уже готовое к серийному производству  изделие.

Фото: YouTube
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Напомним, что ранее заместитель главы холдинга "Техмаш" Александр Кочкин сообщил о то, что "Тосочка" в 2020 году будет направлена в части для опытно-войсковой эксплуатации. Столь короткий срок для испытаний объясняется тем, что боевой модуль системы остается без изменений.

Главной особенностью "Тосочки" станет колесное шасси. Дело в том, что гусеничные машины малоподвижны и в условиях современной маневренной войны, где нет общей линии фронта, а есть локальные боевые операции, тяжелую технику приходится постоянно перебрасывать к месту применения на трейлерах, экономя ресурс гусеничных шасси и сохраняя дороги. Это дорого, хлопотно и небезопасно.

Отметим, что тяжелые огнеметные системы прекрасно показали себя во время боев в Сирии. Главным преимуществом тяжелых реактивных огнеметов являются термобарические боеприпасы: они выжигают изнутри укрепления, а на открытой местности создают перекрывающиеся ударные волны повышенной силы. Дополнительным поражающим фактором становится скачок атмосферного давления из-за выжигания кислорода при объемном взрыве.

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