Новые дилерские центры Тойота и Лексус открылись в Москве

• 17 мая в Москве состоялась церемония открытия новых дилерских центров в Москве: Тойота Центр Волгоградский и Лексус - Волгоградский.

• Дилерские центры располагаются на территории площадью более двух гектаров в шести километрах от центра столицы на Волгоградском проспекте.

• Общая площадь территории комплекса составляет более двух гектаров, площадь зданий превышает 23 тысяч квадратных метров, а персонал насчитывает 203 высоквалифицированных сотрудника.

• Тойота Центр Волгоградский стал 18-м дилерским центром Тойота в Москве, Лексус - Волгоградский - 12-м центром Лексус в столице.

17 мая состоялось официальное открытие центров Тойота Центр Волгоградский и Лексус - Волгоградский.

Приоритетом компании Тойота является возможность обеспечить клиентам комфортный доступ к автомобилям и высокому уровню клиентского сервиса Toyota и Lexus. С этой целью Тойота продолжает развитие дилерской сети, открывая новые центры как в отдаленных регионах, так и на крупном автомобильном рынке столицы рядом с ключевыми городскими магистралями. Новые центры Тойота и Лексус расположены на пересечении Волгоградского проспекта и третьего транспортного кольца в непосредственной близости от центра города и в шаговой доступности от метро.

Тойота Центр Волгоградский стал 18-м дилерским центром Тойота в Москве, а Лексус - Волгоградский - 12-м центром в столице. Всего на данный момент в России работают 109 официальных дилеров Тойота и 54 Лексус.

Церемония открытия. Фото: Пресс-служба ООО "Тойота Мотор"

Общая площадь территории составляет более двух гектаров, а площадь зданий равна 23 224 кв. м. На этом пространстве размещены удобная парковка, шоу-рум Тойота площадью 1 676 кв. м, шоу-рум Лексуc площадью 1 331 кв. м и обширная сервисная зона с современным оборудованием. 23 слесарных поста, 9 кузовных постов и отдельная высокотехнологичная покрасочная камера позволяют проводить обслуживание автомобилей Toyota и Lexus в соответствии с высочайшими стандартами клиентского сервиса компании Тойота.

В Тойота Центр Волгоградский и Лексус - Волгоградский в текущий момент работают 203 высококвалифицированных сотрудника. Все они прошли обучение по стандартам брендов Toyota и Lexus в России. До конца года оба дилерских предприятия планируют создать новые рабочие места и увеличить общее количество персонала до 260 человек.

Неизменно следуя принципу "Клиент на первом месте", компания Тойота предлагает широкий спектр дополнительных программ для максимального удобства и выгоды клиента как в момент приобретения, так и в процессе владения автомобилями Toyota или Lexus. Так, Тойота Центр Волгоградский и Лексус - Волгоградский с момента открытия готовы предоставить полный спектр услуг по кредитованию в АО "Тойота Банк", лизингу, страхованию, удаленному урегулированию убытков, тест-драйва, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей Toyota, комфортного процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in и других.

Новые дилерские центры открыты компанией РОЛЬФ, которая сотрудничает с компанией Тойота с 2010 года.

Лексус – Волгоградский. Фото: Пресс-служба ООО "Тойота Мотор"

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в ООО "Тойота Мотор":

Наталья Астафьева, тел. (+7-495) 258-34-69, e-mail: NAstafieva@toyota-motor.ru

Юлия Лобойко, тел. (+7-495) 258-34-69, e-mail: JLoboyko@toyota-motor.ru

Елена Горлова (Lexus), тел. +7 (495) 258-34-62, e-mail: Egorlova@lexus.ru ;

Альбина Чамсулвараева (Lexus), тел. +7 (495) 258-34-62, e-mail: Achamsulvaraeva@lexus.ru.

Информация о компании

Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Сюдзи Суга. Директор филиала ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге - г-н Масаси Исида.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Тойота Мотор"