Пожар в гостинице в центре Лондона локализован

Пожар в пятизвездочной гостинице Mandarin Oriental в центре Лондона локализован. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь вспыхнул в среду днем на крыше отеля. Причины возгорания пока неясны. Район инцидента - не только один из самых дорогих, но и один из самых оживленных в британской столице.

"Пожар в отеле в Найтсбридже локализован, - приводит РИА Новости сообщение пожарных. - Тридцать шесть постояльцев гостиницы и 250 сотрудников были эвакуированы из здания. Служба скорой помощи Лондона проинформировала, что пострадавших нет".