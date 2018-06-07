Путин не одобрил идею введения санкций против Латвии

Так президент ответил на вопрос одного из слушателей, почему бы Москве не ввести "какие-нибудь санкции против Латвии" по причине того, что там запрещают обучение в школах на русском языке.

"Введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их", - отметил Путин.

Речь идет о решении министерства образования Латвии запретить образование на русском языке, начиная с 2019 года, при том что русский язык является родным примерно для 40 процентов жителей страны.

Также президент РФ подчеркнул, что Россия следит за ситуацией с правами соотечественников в Прибалтике, и что их интересы надо защищать так, чтобы не усугубить положение.

"Мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы надеемся, что им станет стыдно", - заключил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.