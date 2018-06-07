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07.06.2018 14:04
Рубрика: В мире

Путин не одобрил идею введения санкций против Латвии

Текст: Константин Волков
Как отметил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", введение санкций против Латвии за то, что Рига запрещает обучение на русском языке, только усугубит проблему.

Так президент ответил на вопрос одного из слушателей, почему бы Москве не ввести "какие-нибудь санкции против Латвии" по причине того, что там запрещают обучение в школах на русском языке.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"Введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их", - отметил Путин.

Речь идет о решении министерства образования Латвии запретить образование на русском языке, начиная с 2019 года, при том что русский язык является родным примерно для 40 процентов жителей страны.

Также президент РФ подчеркнул, что Россия следит за ситуацией с правами соотечественников в Прибалтике, и что их интересы надо защищать так, чтобы не усугубить положение.

"Мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы надеемся, что им станет стыдно", - заключил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию.

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