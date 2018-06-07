Путин призвал выработать адекватные схемы европейской безопасности

Всему мировому сообществу следует сесть за стол переговоров, чтобы разработать единые схемы общей безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии".

"Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но и выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной и европейской безопасности", - подчеркнул он.

По мнению Путина, всем странам нужно разработать единые правила, которые позволят взаимодействовать во всех областях. Он отметил, что западные партнеры постепенно приходят к пониманию, что с Россией необходимо наладить отношения.