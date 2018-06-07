Путин рассказал о планах по развитию промышленности на Дальнем Востоке

Члены молодежных волонтерских организаций в ходе "Прямой линии" рассказали президенту Владимиру Путину, о том, с какими вопросами обращались к нему жители дальневосточных регионов.

Среди острейших проблем - безработица, о чем свидетельствует вопрос инженера-авиастроителя из Комсомольска-на-Амуре Петра Литвинцева, который после сокращения вынужден красить крыши.

"Очень жаль, что инженер должен работать маляром", - отметил Путин. "Обращаю внимание, что мы все-таки поддерживаем те сферы, которые были созданы ранее на Дальнем Востоке. В том числе и авиастроение", - заявил он, добавив, что раньше в регионе было только военное самолетостроение, но теперь развивается и гражданское. "Например, Superjet. Мы это будем развивать наряду с кораблестроением, которое мы возрождаем. Будем развивать на Дальнем Востоке космическую отрасль", - заверил Путин. Он напомнил, что именно на Дальнем Востоке находится новейший российский космодром.

"Развиваем науку и образование - вспомним Дальневосточный федеральный университет. Здесь речь идет о больших циклах, но мы будем продолжать работу в этом направлении", - заключил он.