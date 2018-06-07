Новости

МВД РБ и РФ совместно обеспечивают общественный порядок на ЧМ-2018 15:33
Ипотечную ставку для многодетных семей снизят после обращения к Путину 15:26
Путин прокомментировал программу реновации в Москве 15:25
Калининградский губернатор разберется с жалобами на очереди к онкологу 15:18
В Онежское озеро упал парашютист 15:16
Фанаты "Амкара" попросили президента сменить руководство клуба 15:14
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров 15:10
РФ и Беларусь определили приоритеты в военно-техническом сотрудничестве 15:10
UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн ЧМ-2018 15:07
Путин пошутил про Трампа и рассказал, что смеется и над собой 14:57
Больницу в Струнино восстановят после звонка Путину 14:54
Столичный прокат электросамокатов поднял цены и ввел новые тарифы 14:47
Путин потребовал восстановить закрытую больницу в Струнино 14:45
Бывший главный тренер ХК "Спартак" Ржига возглавил сборную Чехии 14:43
В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов 14:40
Лукашенко потребовал навести железный порядок в охране природы 14:40
Надежда Савченко подала иск на Верховную раду 14:40
В Самарской области в ДТП пострадали семь человек 14:40
К 1 июля проводить удаленную идентификацию будут 200 отделений банков 14:37
Эксперт: У седана Lada Vesta Cross нет соперников в России 14:37
В Подмосковье откроют первую станцию быстрой зарядки электромобилей 14:31
Число кандидатов на должность мэра выросло до пяти человек 14:29
Заасфальтировано более половины трассы Керчь-Симферополь 14:25
Опрос: Более трети немцев выступили за возврат России в G7 14:25
Путин: Нынешнее руководство Украины не может решить проблему Донбасса 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницу в Струнино восстановят после звонка Путину

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Администрация Владимирской области отремонтирует больницу в городе Струнино, которую недавно присоединили к Александровской районной больнице, сообщила глава региона Светлана Орлова.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин ответил на вопрос, как снизить количество онкозаболеваний

В ходе "Прямой линии" 7 июня жители города Струнино пожаловались президенту на то, что здание местной больницы давно не ремонтировалось, а несколько отделений уже закрылись. Из-за этого больные взрослые и дети вынуждены ездить на лечение в соседний Александров.

- На сегодняшний день мы ничего не закрываем в Струнино. Мы выделили 68 миллионов рублей. 20 миллионов на ремонт детской поликлиники, 40 миллионов рублей - на больницу и на ремонт кожного и дерматологического отделения, - сказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Президент РФ Владимир Путин при этом главу Минздрава Веронику Скворцову подключиться к решению проблемы с восстановлением больницы в Струнино.

- Я попрошу вас вместе с губернатором эту проблему решить. Нельзя первичное звено ликвидировать. Эта проблема достаточно остро стоит во многих регионах. Я рассчитываю, что вы внимательно к этому отнесетесь и посмотрю, что произойдет на практике, - подчеркнул президент России.

"Российская газета" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
Президент: РФ должна участвовать в расследовании "дела Скрипалей"
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы