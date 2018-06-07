Больницу в Струнино восстановят после звонка Путину

Администрация Владимирской области отремонтирует больницу в городе Струнино, которую недавно присоединили к Александровской районной больнице, сообщила глава региона Светлана Орлова.

В ходе "Прямой линии" 7 июня жители города Струнино пожаловались президенту на то, что здание местной больницы давно не ремонтировалось, а несколько отделений уже закрылись. Из-за этого больные взрослые и дети вынуждены ездить на лечение в соседний Александров.

- На сегодняшний день мы ничего не закрываем в Струнино. Мы выделили 68 миллионов рублей. 20 миллионов на ремонт детской поликлиники, 40 миллионов рублей - на больницу и на ремонт кожного и дерматологического отделения, - сказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Президент РФ Владимир Путин при этом главу Минздрава Веронику Скворцову подключиться к решению проблемы с восстановлением больницы в Струнино.

- Я попрошу вас вместе с губернатором эту проблему решить. Нельзя первичное звено ликвидировать. Эта проблема достаточно остро стоит во многих регионах. Я рассчитываю, что вы внимательно к этому отнесетесь и посмотрю, что произойдет на практике, - подчеркнул президент России.

"Российская газета" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".