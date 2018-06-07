Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток

Главное следственное управление СК РФ по Москве продолжает расследовать уголовное дело в отношении трех женщин, которые во время оказания косметологических процедур изувечили 19 пациенток. В ведомстве раскрыли подробности этого дела.

По данным следствия, одна из женщин, будучи предпринимателем, представлялась врачом-косметологом и оказывала услуги в арендуемых помещениях вместе с двумя соучастницами. Продолжалось это с 2007 по 2015 год.

"В ходе расследования установлено, что в результате введенных инъекций 19 клиенток, обратившихся к обвиняемым за услугой, получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы", - сообщили в ГСУ.

Двоим из трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а третья участница скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск. Теперь ее удалось задержать, и следствие в суде просит взять ее под стражу, рассказали в следственном ведомстве.