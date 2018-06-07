Путин: Географию применения субсидий на перелеты в ДФО нужно расширить

География и сезоны применения субсидий на билеты в регионы Дальнего Востока должны расширяться, считает президент Владимир Путин.

В ходе прямой линии главе государства поступила жалоба из Уссурийска на возросшую летом стоимость авиаперелетов из Москвы на Дальний Восток и обратно. Не помогают даже выделяемые государством субсидии - льготные билеты раскупаются моментально, а спрос намного выше.

"Первое, что нужно сделать - это расширить географию применения таких субсидий, расширить время применения и возрастные группы", - сказал президент. Правда, эти меры он считает точечными.

Большего влияния на стоимость авиабилетов государство ждет от принятого накануне на заседании правительства решения об обнулении НДС для авиасообщения с Дальним Востоком. "Это очень важный, существенный шаг в снижении стоимости билета. Посмотрим, как будет работать эта практика", - добавил Путин. Нулевая ставка НДС для Дальнего Востока будет действовать до 2025 года.