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07.06.2018 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье пятерых человек признали виновными в заказном убийстве

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке провозгласили вердикт по делу о заказном убийстве, произошедшем пять лет назад. Присяжные признали пятерых обвиняемых виновными в похищении и убийстве женщины.

Дело об убийстве, произошедшем весной 2013 года, было громким. 29-летняя местная жительница ушла из дома и не вернулась, а через некоторое время ее тело нашли сожженным в районе бухты Стеклянная. Версий убийства было несколько, по одной из них, к смерти девушки был причастен ее бывший муж.

Фото: youtube.com
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В процессе присяжные сочли доказанным, что он решился на убийство, не желая передавать ей два миллиона рублей в качестве выкупа доли в квартире. Пообещав миллион, он привлек к исполнению своего знакомого, а тот, в свою очередь, еще троих.

Они выследили девушку в лифте, ударили по голове, перевезли в гараж, где убили. Тело вывезли в лес, сожгли и закопали.

Пока подсудимым не определено наказание. Как пояснила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, "юридическая оценка действиям подсудимых будет дана председательствующим судьей по итогам обсуждения последствий вердикта".

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